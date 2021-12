The Wolf Among Us 2, finalmente nuovi dettagli: info su setting, sceneggiatura e sviluppo

Sebbene avesse dichiarato di avere in serbo novità su The Wolf Among Us 2 solo ad inizio 2022, Telltale Games ha deciso di anticipare qualche informazione riguardante la sua nuova avventura narrativa, riservandole alle pagine di Game Informer.com.

Il noto insider Shinobi602 ha riportato i dettagli più rilevanti, in cui vengono trattati argomenti come il setting generale e lo stato dei lavori presso gli studi di Telltale. Innanzitutto, viene confermato che The Wolf Among Us 2 prende luogo 6 mesi dopo la fine degli eventi raccontati nell'avventura originale pubblicata nel 2013. Nel corso del gioco ci muoveremo all'interno di una New York innevata, durante la stagione invernale.

Telltale ha quindi confermato che il progetto è attualmente in fase di produzione attiva, che la sceneggiatura è già completa, e che le sessioni di motion capture sono dietro l'angolo. Per quanto riguarda le questioni più tecniche, la compagnia si è detta soddisfatta di aver utilizzato l'Unreal Engine, in grado di semplificare in maniera decisiva lo sviluppo del progetto. Ci sarà ancora molto altro da scoprire sul gioco, molto probabilmente già a partire dalle prossime settimane.

Game Informer.com ha anche dedicato nuovo spazio ad Horizon Forbidden West, mostrano immagini inedite dell'esclusiva PlayStation in arrivo il 18 febbraio 2022.