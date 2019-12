The Wolf Among Us 2 esiste ancora: nuovo trailer ai Game Awards 2019!

Non ricevevamo notizie ufficiali su The Wolf Among Us 2 da oltre due anni, ovvero da quando era stato annunciato nel luglio del 2017. Il destino del gioco è diventato ancora più incerto dopo un primo rinvio e, soprattutto, in seguito al fallimento di TellTale Games. Questa notte, tuttavia, abbiamo buone notizie per voi.

The Wolf Among Us 2 è ancora in sviluppo, ed si è finalmente mostrato in un trailer in occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019 in onda mentre vi scriviamo. Il filmato è piuttosto breve, e si limita a mostrare Bigby di spalle mentre osserva la città innevata fuori dalla finestra del suo ufficio. In sottofondo, invece, si ode una voce femminile: che si tratti di Biancaneve?

Telltale Games non ha tuttavia fornito informazioni sulle piattaforme di destinazione e sulla finestra di lancio, limitandosi a riferire che il titolo si trova in via di sviluppo. Trovate il trailer d The Wolf Among Us 2 in apertura di notizia, buona visione!