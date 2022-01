The Wolf Among Us 2 si farà: Telltale Games lavora duro sul ritorno di Bigby Wolf

Mostrato ufficialmente ai The Game Awards 2019, negli ultimi anni The Wolf Among Us 2 è rimasto sostanzialmente nell'ombra, con Telltale Games che ha diffuso pochissime informazioni sulla nuova avventura di Bigby Wolf, lasciando i fan del primo gioco sulle spine.

Alla fine del 2021 qualcosa però sembra essersi mosso, dato che gli sviluppatori hanno promesso tante novità su The Wolf Among Us 2 nel 2022. E in verità già nello stesso periodo nuovi dettagli su The Wolf Among Us 2 sono effettivamente arrivati, in particolare sull'andamento dei lavori e sulla sceneggiatura. Adesso, in un'intervista con Game Informer, il CEO di Telltale Jamie Ottilie ha ribadito ancora una volta che il nuovo episodio della serie vedrà effettivamente la luce e che gli sviluppatori stanno lavorando duramente per darlo diventare realtà.

Confermato inoltre che il gioco verrà realizzato sfruttando l'Unreal Engine, nonostante questo però The Wolf Among Us 2 manterrà uno stile estetico molto vicino a quello visto nel primo capitolo, come testimoniato dai nuovi render di Bigby e di Snow White diffusi dalla compagnia. Oltre a ricordare che la storia del nuovo gioco sarà ambientata sei mesi dopo i fatti del capostipite, The Wolf Among Us 2 al momento non ha una data d'uscita definitiva. Stesso discorso anche per The Expanse, altro gioco Telltale sviluppato in collaborazione con Deck Nine Games.

Ci sarà quindi ancora da aspettare, ma ormai sembra certo una volta per tutte: Bigby Wolf ritornerà.