The Wolf Among Us 2, nuovo trailer ai The Game Awards? Spunta un leak

Dopo essere sparito dai radar dell'attualità videoludica per lungo tempo, The Wolf Among Us 2 è tornato a mostrarsi ai Game Awards 2019 con un trailer inedito.

Da allora, il team di sviluppo ha confermato che lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 è ripartito da zero in seguito al fallimento di TellTale Games. Già nel 2019, era stato inoltre evidenziato che il titolo non avrebbe visto la luce nel corso del 2020. L'anno, ormai prossimo alla conclusione, non ha tuttavia visto nemmeno la condivisione di nuovi aggiornamenti sull'andamento dello sviluppo. Tale condizione potrebbe tuttavia presto mutare, almeno stando ad un leak emerso in rete nelle ultime ore e supportato dalla pubblicazione di una presunta immagine promozionale di The Wolf Among Us 2.



Pare infatti che un nuovo teaser trailer del gioco sia in dirittura di arrivo, accompagnato da un messaggio degli autori della durata di circa un minuto. The Wolf Among Us 2 dovrebbe inoltre essere ambientato due anni dopo la prima avventura ed essere composto di 5 episodi. Ambientato per lo più a New York, il gioco vedrà il protagonista raggiungere anche il Vermont per indagare su di una Fiaba scomparsa. Alcune sezioni potranno essere giocate nei panni di Bianca Neve. Il leak segnala tra i membri del cast i seguenti interpreti: Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy Ashley Burch, Cree Summers, Patrick Warburton.



Infine, il leak indica l'inverno 2021 come finestra di lancio, suggerendo un'uscita di The Wolf Among Us 2 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Sarebbe invece assente una versione Nintendo Switch. Ovviamente, al momento non vi è nulla di ufficiale ed il leak potrebbe rivelarsi completamente errato: ad ogni modo l'attesa per saperne di più sarà breve. Il palco più adatto per un eventuale ritorno del titolo sarebbe infatti quello dei The Game Awards 2020, in programma per giovedì 10 dicembre.