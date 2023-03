The Wolf Among Us 2 rinviato 'per il bene degli sviluppatori': il commento di Telltale

Il duro lavoro di Telltale per il ritorno di Bigby Wolf non si concluderà presto. A darne conferma è lo stesso CEO di Telltale Games, Jamie Ottilie, annunciando il rinvio della Stagione 2 di The Wolf Among Us, non prima però di fornire due motivazioni per questa decisione.

L'alto esponente della software house che sta dando forma a questa attesa avventura spiega che "creare videogiochi e difficile e serve del tempo per farli davvero bene. Non serve a nessuno pubblicare un gioco che non è pronto, e se lo avessimo fatto noi con The Wolf Among Us 2 ci avreste distrutti. Le aspettative sono davvero alte e vogliamo soddisfarle, desideriamo davvero lanciare un gioco ed essere orgogliosi del considerarlo il miglior titolo che avremmo mai potuto realizzare".

Anche in virtù di queste elevate aspettative, Ottilie spiega che il team ha deciso di proseguire lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 su Unreal Engine 5, ovviamente dopo aver effettuato il porting del titolo dalla precedente versione del motore grafico di Epic Games.

Per il boss di Telltale c'è poi un altro aspetto da tenere in considerazione, ed è quello relativo al benessere stesso dei singoli sviluppatori, programmatori, artisti e designer che stanno contribuendo alla realizzazione di questo progetto: "In passato ho accettato il crunch, non voglio farlo di nuovo e non è giusto chiederlo ai miei sviluppatori. Non puoi pianificare un'attività sana ricorrendo a certe pratiche. Quindi sì, tra i motivi del rinvio c'è anche la nostra volontà di rispettare una sana cultura del lavoro, non voglio 'bruciare' le brave persone con cui lavoro. È stato incredibilmente difficile reclutare questi talenti negli ultimi due anni, tra COVID e crescita dell'industria dei videogiochi".

Il lancio di The Wolf Among Us 2, di conseguenza, si farà attendere fino al 2024. Sempre in merito ai pericoli del ricorso al crunch nell'industria videoludica e alle motivazioni che hanno portato Telltale a rinviare al prossimo anno il ritorno di Bigby Wolf, Ottilie rimarca i concetti appena espressi spiegando ai microfoni di IGN.com che "non è così che si costruisce un business. Ma come industria siamo davvero terribili, stressiamo e 'bruciamo' di continuo i nostri talenti. Se il nostro settore vuole continuare a crescere e prosperare, allora dobbiamo fermare queste pratiche. Bisogna smettere di ricorrere al crunch e fare scelte migliori per il bene di tutti".