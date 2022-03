The Wolf Among Us 2: storia comprensibile anche senza conoscere il primo capitolo

Dopo una lunga assenza, Bigby Jones si sta lentamente preparando per il suo ritorno: l'uscita di The Wolf Among Us 2 è fissata al 2023, in arrivo su PC via Epic Games Store e su console PlayStation e Xbox.

E se siete tra coloro che non hanno mai avuto modo di giocare il capitolo originale, uscito nel lontano 2013, non temete: Telltale Games conferma che il secondo episodio sarà pienamente comprensibile, narrativamente parlando, anche dai neofiti della serie. In un'intervista con EDGE, il CEO di Telltale Jamie Ottilie ha infatti spiegato che i nuovi giocatori saranno in grado di "iniziare da questo seguito e comprendere cosa sta accadendo", nonostante The Wolf Among Us 2 sia un seguito diretto delle vicende raccontate nel primo gioco.

"Ci siamo impegnati a realizzare la narrativa in modo che potesse reggersi in piedi da sola", rivela Ottilie, aggiungendo che "l'inizio del primo episodio del seguito imposta la vicenda in modo tale che il giocatore possa comprendere come i personaggi siano arrivati a quel punto". In merito al passaggio all'Unreal Engine come motore grafico, il CEO spiega che "volevamo la velocità, la potenza, la flessibilità e la direzione artistica dell'Unreal Engine. Tuttavia abbiamo comunque avuto bisogno dei nostri strumenti proprietari per vari aspetti come le interazioni rapide e il gameplay basato sulle scelte tra gli episodi, dunque abbiamo aggiornato questi aspetti tecnici per farli funzionare con il nuovo engine".

Ricordiamo che The Wolf Among Us 2 uscirà suddiviso ad episodi, tutti distribuiti nel corso del 2023.