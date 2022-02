The Wolf Among Us 2 tornerà a mostrarsi in un livestream con Geoff Keighley: ecco la data

L'attesa sta per terminare: The Wolf Among Us 2 tornerà finalmente a mostrarsi dopo l'originale annuncio del gioco risalente addirittura al 2017. La nuova avventura targata Telltale Games sarà protagonista di un livestream condotto da Geoff Kieghley, noto presentatore di eventi videoludici come i The Game Awards e il Summer Game Fest.

L'evento in questione si terrà mercoledì 9 febbraio alle ore 19:00 italiane, e ci concederà "uno sguardo dietro le quinte" sul tanto atteso sequel del titolo pubblicato nel 2014. Chi teme di non ricevere abbastanza materiale inedito sarà rincuorato nel sapere che verrà trasmesso anche un nuovo trailer di The Wolf Among Us 2.

Chiaramente la diretta sarà incentrata sul gioco sviluppato da Telltale, tuttavia Keighley ha anticipato che ci sarà anche "altro" da mostrare durante la presentazione. Al momento non è ben chiaro se si stia facendo riferimento ad ulteriori approfondimenti sull'avventura narrativa, o se invece ci sono in serbo sorprese legate ad altre produzioni.

Al momento The Wolf Among Us 2 non ha ancora una data di lancio definitiva, ed è possibile che questa venga svelata proprio in occasione dell'evento con Keighley. Nelle scorse settimane, intanto, abbiamo avuto modo di apprendere maggiori informazioni su setting, sceneggiatura e sviluppo del gioco.