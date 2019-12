The Wolf Among Us 2, lo sviluppo è ripartito da zero: dettagli sulla finestra di lancio

Dopo un primo annuncio risalente all'estate del 2017 e la successiva chiusura di TellTale Games, il palco dei The Game Awards 2019 ha ospitato la trasmissione di un nuovo trailer di The Wolf Among Us 2.

Dal palco è stato così confermato che il progetto, nonostante le vicissitudini passate, è destinato ad approdare sul mercato. Questo, tuttavia, non sembra essere destinato ad accadere nell'immediato futuro. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Forbes, Jamie Ottilie, CEO di TellTale, è stato alquanto chiaro in merito.

Il dirigente ha infatti reso noto che lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 è ripartito da zero. Una scelta, afferma Ottilie, determinata dalla volontà del team di dedicare al progetto l'adeguata attenzione. Di conseguenza, non sorprende eccessivamente apprendere che l'esordio del gioco sul mercato non sembra essere imminente: "Non annunceremo una data di uscita per ora, - ha dichiarato il CEO - ma posso dire che non sarà nel 2020". I giocatori che attendono di poter mettere le mani sulla produzione dovranno dunque armarsi di un altro po' di pazienza.



In attesa di scoprire nuovi dettagli in merito alla produzione ispirata alla celebre serie a fumetti "Fables", ricordiamo ai lettori che possono ingannare l'attesa dedicandosi al primo capitolo: The Wolf Among Us è disponibile gratis su Epic Games Store.