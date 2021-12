The Wolf Among Us 2, Telltale assicura: tante novità a inizio 2022

Sembra che risentiremo parlare molto presto di The Wolf Among Us Stagione 2. Il seguito di una delle serie più apprezzate di Telltale Games è stato annunciato nel lontano 2017, ma da allora le informazioni sono state molto limitate, anche a causa della chiusura e successiva rinascita dello studio specializzato in avventure narrative.

Già poco dopo la conclusione dei The Game Awards 2021 Telltale aveva promesso novità su The Wolf Among Us 2, adesso con un aggiornamento di fine 2021 sul proprio profilo Twitter la compagnia conferma che nuove informazioni sulle prossime vicende di Bigby Wolf arriveranno all'inizio del 2022. Non è stato specificato che tipo di aggiornamenti verranno forniti, ma non è a questo punto da escludere trailer, immagini o dettagli sui contenuti del gioco.

"Siamo così eccitati per ciò che verrà dopo! Abbiamo annunciato una partnership con Deck Nine Games per lo sviluppo di The Expanse e avremo altri dettagli sui nostri giochi da condividere sul prossimo numero di Game Informer. Aspettate poi l'inizio del prossimo anno, dove sveleremo più a fondo dettagli su The Wolf Among Us 2", recita un passaggio del post di Telltale che farà indubbiamente piacere ai fan di Bigby.

In attesa dunque di vedere in azione The Wolf Among Us 2, ricordiamo anche che Dramatic Labs, studio composto da ex membri di Telltale Games, ha annunciato Star Trek Resurgence ai TGA 2021, con uscita fissata per la primavera 2022.