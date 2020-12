The Wolf Among Us 2: Telltale interviene con una nota e smentisce la presentazione ai TGA

Telltale Games ha pubblicato una nota ufficiale che smentisce i rumor circolati in rete sulla possibilità di vedere The Wolf Among Us Stagione 2 agli imminenti The Game Awards 2020, tranquillizzando al contempo i fan sulla prosecuzione dello sviluppo.

Come si legge nel post pubblicato su Twitter da Telltale: "Un anno fa abbiamo sorpreso la community dei videogiochi annunciando di aver avviato la pre-produzione di una nuova stagione di The Wolf Among Us. Da allora abbiamo lavorato duramente continuando la missione di portare di nuovo online i classici Telltale [...]. Sappiamo che siete impazienti di saperne di più su TWAU2 e non vediamo l'ora di dirvi di più quando sarà tempo. Quello che possiamo dire è che stiamo sviluppando l'intera stagione in una sola volta e c'è molto da fare prima di poter condividere cosa vi aspetta con la gang di Fabletown. Non è ancora il momento [...]. Per adesso pensateci come fan, proprio come voi! Siamo un team dedicato alla tradizione Telltale per i giochi narrativi, qui per celebrare i classici con un occhio su quello che verrà. E credeteci, quando sarà tempo, avremo TANTE cose di cui parlare".

Insomma, i lavori sul prossimo The Wolf Among Us Stagione 2 proseguono ma le possibilità di vederlo nella nottata dei TGA 2020 sembrano ormai svanite.