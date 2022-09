The Wolf Among Us 2 uscirà prima di The Expanse? I dubbi di Telltale Games

Telltale Games è al momento molto indaffarata: lo studio specializzato in avventure narrative, risorto alla fine del 2018, sta infatti lavorando sia su The Wolf Among Us 2 che su The Expanse, con entrambi i giochi previsti per il debutto sul mercato nel corso del 2023.

Viene tuttavia da chiedersi quale delle due opere farà per prima il suo esordio, una domanda alla quale anche la stessa Telltale Games non sembra avere risposta chiara. Replicando ad un follower su Twitter, infatti, l'azienda si è infatti limitata a dire che "per ora non possiamo dare una risposta, ma entrambi sono attualmente previsti per il 2023. E' il meglio che possiamo dire al momento". Insomma, c'è totale incertezza su quale dei due progetti vedrà la luce per primo, considerato che sia per The Wolf Among Us 2 che per The Expanse la finestra di lancio è molto generica e copre tutto il prossimo anno.

I lavori comunque proseguono, in attesa di novità più concrete da parte di Telltale Games. Negli scorsi mesi è stato intanto confermato che la storia di The Wolf Amoung Us 2 sarà comprensibile anche senza conoscere il primo gioco, la cui pubblicazione risale all'ormai lontano 2013. The Expanse è stato invece annunciato ai Game Awards 2021 e racconterà una storia ambientata prima delle vicende viste nell'omonima serie TV.