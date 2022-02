The Wolf Among Us 2, nuovo video: Telltale fissa la finestra di lancio dell'avventura

Nel corso del preannunciato livestream di Keighley su The Wolf Among Us 2, i ragazzi di Telltale Games hanno pubblicato un nuovo video e fissato la finestra di lancio della loro ambiziosa avventura grafica con protagonisti Bigby e Snow.

Nel corso dell'evento organizzato dal presentatore dei The Game Awards, gli sviluppatori californiani hanno riaperto una finestra sulla dimensione a tinte noir del loro thriller investigativo per solleticare la curiosità degli appassionati con un trailer inedito.

Nell'insolita cornice mediatica di uno studio virtuale ricostruito nello stile grafico di The Wolf Among Us 2, gli autori di Telltale hanno confermato il ritorno di Adam Harrington ed Erin Yvette come doppiatori di Bigby e Snow, oltre alla partecipazione al progetto degli sceneggiatori, direttori creativi e compositori della prima serie.

Il filmato proposto da Telltale ci permette di apprezzare l'impegno profuso nella ricostruzione di ambientazioni più immersive, sullo sfondo di un'esperienza che proporrà creature e personaggi con animazioni più fluide e modelli poligonali più ricchi di dettagli.

Il nuovo video di Telltale fissa la finestra di lancio di The Wolf Among Us 2 al 2023: il nuovo atto della serie tratta dall'omonima graphic novel sarà disponibile su PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce alla notizia trovate la key art ufficiale svelata da Geoff Keighley a margine del livestream e le primissime immagini condivise da Telltale.