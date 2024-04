The Wolf Among Us 2 è vivo e lotta insieme a noi: Telltale ci aggiorna sullo sviluppo

A oltre un anno di distanza dall'annuncio del rinvio di The Wolf Among Us 2, Telltale Games alza nuovamente il sipario sulla seconda, attesa stagione dell'avventura grafica pubblicando un importante aggiornamento sull'attuale stadio di sviluppo.

Con un messaggio condiviso dal moderatore del forum ufficiale di Telltale Games, la software house californiana ci informa che il percorso di sviluppo intrapreso dalla compagnia statunitense per dare forma a The Wolf Among Us 2 non è affatto concluso: il progetto si trova attualmente "in fase di produzione".

Alle dichiarazioni del moderatore di Telltale s'accompagnano quattro immagini ingame inedite tratte dall'ultima build in sviluppo di The Wolf Among Us 2: la finestra aperta sulla dimensione di Fabletown ci permette di riconciliarci con le atmosfere a tinte oscure della serie, dandoci poi modo di apprezzare nel dettaglio i singoli elementi che andranno a comporre gli scenari interattivi da esplorare in compagnia di Bigby Wolf.

A questo punto non ci resta che attendere il prossimo aggiornamento da parte di Telltale, accompagnato magari da un chiarimento sulla finestra di lancio dell'avventura grafica in lavorazione su PC, PlayStation e Xbox: intanto, vi invitiamo a tenerci compagnia leggendo questo nostro approfondimento su The Wolf Among Us 2 tra personaggi, trama e retroscena del nuovo gioco Telltale.

