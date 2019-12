The Wolf Among Us è disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store

The Wolf Among Us, uno dei titoli preferiti dai fan delle produzioni TellTale, è disponibile gratuitamente su Epic Games Store. L'iniziativa avviene in coincidenza con la presentazione del secondo capitolo della serie, annunciato durante la notte ai The Game Awards 2019.

The Wolf Among Us, che si unisce al titolo gratuito della settimana The Escapist, è disponibile su Epic Games Store in edizione Epica che comprende tutti e cinque gli episodi della prima stagione in cui Bigby, lo sceriffo di Fabletown, indaga sull'omicidio avvenuto nella magica comunità abitata dai personaggi delle fiabe. Il titolo sarà disponibile gratuitamente fino al 19 dicembre. Proprio durante lo show dei TGA 2019 è stato annunciato il secondo capitolo della serie, The Wolf Among Us 2, risorto dalle ceneri grazie all'acquisizione della "defunta" TellTale da parte di LCG Entertainmen. Anche un altro degli iconici giochi firmati TellTale vedrà nuova luce grazie alla versione rivista e migliorata di Batman: Shadow Edition.

Per tutti coloro che non conoscono le avventure dell'ispettore lupo, sulle nostre pagine è disponibile la recensione di The Wolf Among Us.