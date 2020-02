The Wonderful 101 a 1,2 milioni di euro su Kickstarter: Kamiya pubblica nuovi artwork

Gli auori di Platinum Games e Hideki Kamiya festeggiano il grande successo della campagna di raccolta fondi su Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered, testimoniato dal raggiungimento di 1,2 milioni di euro di finanziamenti in crowdfunding privato, pubblicando degli artwork inediti.

I bozzetti condivisi dagli sviluppatori giapponesi al seguito di Kamiya ci permettono di sbirciare tra le pagine del documento interno utilizzato dalla compagnia per dare forma al capitolo originario su Wii U.

Oltre agli immancabili disegni che sono serviti a plasmare i personaggi di The Wonderful 101, gli artwork mostratici da Kamiya comprendono infatti delle foto dedicate al documento che ha guidato il lavoro svolto dagli artisti digitali di Platinum Games per creare il titolo.

Il messaggio di Hideki Kamiya che accompagna la pubblicazione di questi scatti svela anche degli interessanti retroscena sul progetto, a cominciare dalla presenza di "soli" 100 personaggi nel concept primigenio fino ad arrivare alle idee che hanno determinato le originali dinamiche di gameplay dell'avventura finale.

Gli obiettivi raggiunti da Platinum Games con questa campagna di raccolta fondi prevedono lo sviluppo delle versioni PC, PS4 e Nintendo Switch di The Wonderful 101 Remastered, ma anche la creazione di una modalità aggiuntiva Time Attack. Al raggiungimento di 1,5 milioni di dollari in crowdfunding si integrerà al titolo Luka's First Mission e, con 1.75 milioni di dollari, la colonna sonora remixata.