The Wonderful 101: arriva la demo gratuita e i codici per sbloccare Wonder-Bayonetta

Platinum Games ha pubblicato la nuova nuova demo di The Wonderful 101 Remastered che consentirà ai giocatori di provare il particolare titolo con l'aggiunta del personaggio speciale Wonder-Bayonetta ispirato all'omonimo e celebre gioco dello studio.

La demo, già disponibile per il download su tutte le piattaforme, è intitolata "Wonder-Sized Cadet Demo" e permette di giocare tutto il prologo di The Wonderful 101 Remastered con tutti e tre gli atti del primo capitolo, offrendo circa 2 ore di gioco con le quali testare il particolare gameplay del titolo targato Platinum Games. I progressi effettuati nelle versione dimostrativa potranno poi essere trasferiti nella versione completa senza problemi.

In contemporanea con la demo lo studio ha pubblicato i codici per sbloccare Wonder-Bayonetta, un omaggio al famoso franchise di Platinum che è particolarmente difficile da ottenere nel gioco. Mentre nella demo il personaggio è immediatamente disponibile, i possessori di una copia completa di W101 potranno sbloccarlo utilizzando il codice UMBRANGIFT, mentre con ANGELSLAYERS si sbloccheranno Wonder-Jeanne e Wonder-Rodin. Platinum ha poi concluso che in futuro verranno regalati altri personaggi speciali.

The Wonderful 101 Remastered è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di The Wonderful 101 Remastered.