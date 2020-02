The Wonderful 101: è stata Nintendo a permettere l'arrivo della remastered su PC e PS4

Dopo aver sorpreso gli utenti con il lancio di una campagna Kickstarter per le versioni PC e PlayStation 4 di The Wonderful 101 Remastered, PlatinumGames ha spiegato com'è stato possibile portare su altre piattaforme un titolo esclusivo Wii U.

Stando a quanto dichiarato dal team capitanato da Hideki Kamiya, è grazie alla generosità di Nintendo che tutto ciò è divenuto realtà. Il gioco è stato sviluppato infatti da Platinum come second party ed era quindi impossibile portare la remastered su piattaforme diverse da Nintendo Switch se l'azienda di Kyoto non avesse dato il via.

Ecco le parole degli sviluppatori in merito alla questione:

"So che è un paragone azzardato, ma è come se stessimo parlando di portare l'ultimo God of War sulle altre piattaforme. In questo caso però Nintendo ci ha detto che non c'erano problemi. Quindi ora c'è la possibilità che The Wonderful 101 possa arrivare su piattaforme come PlayStation 4 e Steam, ma è necessario raggiungere i traguardi che abbiamo fissato nella campagna Kickstarter."

Non è chiaro se quello di The Wonderful 101 Remastered sia un caso isolato o se, in maniera simile a quanto visto di recente con Microsoft e i titoli Xbox, anche la Grande N voglia lentamente aprirsi alle altre piattaforme. Insomma, per vedere Astral Chain su PC, Xbox One e PS4 non dovremo far altro che attendere Nintendo dia l'ok a PlatinumGames.

A proposito di titoli Nintendo Switch che hanno perso il titolo di esclusiva, vi ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato annunciato che Daemon X Machina arriverà anche su PC e sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo giovedì 13 febbraio 2020.