The Wonderful 101 ha raccolto quasi 900.000 euro su Kickstarter

La campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered è un successo: la raccolta fondi è stata completata in poco meno di 60 minuti, lasso di tempo in cui sono stati incassati oltre 500.000 euro permettendo così a Platinum Games di finanziare le versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.

Nel momento in cui scriviamo sono stati raccolti in totale 876.000 euro (a fronte dell'obiettivo minimo pari a 45.000 euro) grazie al supporto di 14.490 sostenitori. Mancano ben 31 giorni al termine della campagna e dunque la cifra in questione è destinata a lievitare enormemente, tanto che lo studio giapponese ha già fissato nuovi obiettivi:

Modalità Time Attack - 1 milione di dollari

- 1 milione di dollari Luka's First Mission - 1.5 milioni di dollari

Luka's First Mission viene descritta come "una nuova avventura side scrolling in 2D con protagonista un giovane eroe", il contenuto vedrà la luce solo dopo che la campagna avrà raggiunto quota 1.5 milioni di dollari, traguardo sicuramente alla portata considerando l'enorme successo riscosso in queste ore. Per i sostenitori sono previste varie ricompense e bonus come adesivi, magliette, portachiavi, artbook, colonna sonora su CD e vinile e tanti altri gadget a tema The Wonderful 101.

Ricordiamo che oltre a The Wonderful 101 Remastered Platinum Games ha in serbo altri tre annunci, le tempistiche esatte però non sono state rese note.