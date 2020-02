The Wonderful 101 da record: sbloccati Nintendo Switch, PC e PS4, arrivano nuovi target

Dopo aver annunciato una campagna Kickstarter volta a raccogliere fondi per lo sviluppo di The Wonderful 101 Remastered, il team di Platinum Games è stato rapidamente circondato dall'affetto della community videoludica.

Nel giro di pochissime ore, infatti, l'iniziativa ha raccolto più di 8.000 sostenitori, per un budget budget che al momento risulta complessivamente superiore ai 500.000 euro. Con tali cifre, Platinum Games ha certificato il raggiungimento degli obiettivi legati allo sviluppo di tre diverse edizioni della versione rimasterizzata di The Wonderful 101. In particolare, sono stati tagliati i seguenti tre traguardi:

Versione Nintendo Switch : 50.000 dollari;

: 50.000 dollari; Versione PC (via Steam): 250.000 dolari;

(via Steam): 250.000 dolari; Versione PlayStation 4: 500.000 dollari;

Di conseguenza, sono stati attivati nuovi obiettivi da raggiungere, che tuttavia non coinvolgono ulteriori piattaforme di gioco. I nuovi target definiti da Platinum Games includono infatti:

Time Attack : definito come il "sogno degli speedrunner" sarà sbloccato al raggiungimento di un totale di un milione di dollari;

: definito come il "sogno degli speedrunner" sarà sbloccato al raggiungimento di un totale di un milione di dollari; Luka's First Mission: un'avventura completamente nuova in formato 2D side scrolling che coinvolge un giovane eroe. Sarà sviluppata al raggiungimento di 1,5 milioni di dollari;

