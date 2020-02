The Wonderful 101 Remastered includerà un'avventura 2D a scorrimento

Il nuovo corso di PlatinumGames e il progetto Platinum4 sono stati inaugurati nel migliore dei modi, ovvero con l'apertura della campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, nuova edizione del gioco prevista per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.

La gioia dei fan dello studio, ansiosi di giocare a un titolo inizialmente confinato alla sola Nintendo Wii U, è stata incontenibile, e il successo della campagna sta lì a dimostrarlo. Nelle scorse ore l'ammontare del denaro raccolto ha superato quota 1,5 milioni di dollari grazie al contributo di oltre 23 mila sostenitori, più che sufficienti per permettere agli sviluppatori di introdurre una modalità inedita, chiamata Luka's First Mission, che secondo la descrizione fornita dallo studio si configurerà come "una nuova avventura in 2D a scorrimento con un giovane eroe". Al momento, purtroppo, non sono disponibili ulteriori dettagli in merito.

Il raggiungimento del traguardo del primo milione di dollari, avvenuto appena quattro giorni fa, ha invece sbloccato l'implementazione della modalità Time Attack, anch'essa una novità per The Wonderful 101. Resta solamente un ultimo obiettivo, ovvero la colonna sonora remixata, sbloccabile al raggiungimento di quota 1,75 milioni di dollari. A giudicare dal ritmo al quale sta procedendo la raccolta, sembra essere solamente un questione di giorni.

Le alte sfere di PlatinumGames hanno chiarito che le campagne Kickstarter (in questo caso resa possibile dalla "gentilezza di Nintendo") non diverranno comuni per la compagnia. Adesso non vediamo l'ora di scoprire gli altri tre giochi del progetto Platinum4...