The Wonderful 101 Remastered arriva su PC e PS4 grazie alla 'gentilezza di Nintendo'

Con la notizia anticipata di pochi giorni da rumor e voci di corridoio, nel corso della serata di lunedì 3 febbraio, Platinum Games ha ufficialmente annunciato il lancio della campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered.

Grazie al contributo che la community offrirà al progetto, il gioco Wii U potrà approdare su diverse piattaforme, tra cui Nintendo Switch, ma anche PC e PlayStation 4. La produzione Platinum Games non sarà dunque un'esclusiva della Casa di Kyoto, nonostante la pubblicazione originale fosse approdata solamente su Wii U. Recentemente, Atsusi Inaba, di Platinum Games, ha raccontato i retroscena di questa scelta.

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di Nintendo Everything, quest'ultimo ha infatti dichiarato quanto segue: "Per prima cosa, voglio dire che penso che Platinum Games abbia la reputazione e sia conosciuta come una compagnia di grande qualità che sa il fatto suo. Siamo molto grati di questa nomea, ma la cruda verità è che qui siamo semplicemente degli sviluppatori; non possiamo pubblicare pubblicare giochi in autonomia. Ci sono molti mezzi che non abbiamo, tra cui il capitale [...]". "E ora che la gentilezza di Nintendo ci ha concesso di espanderci su altre piattaforme, - ha proseguito Inaba - vogliamo farlo da soli. Crediamo di essere una compagnia che ha un'ottima relazione con i giocatori [...]. Quindi quando abbiamo pensato a cosa fare per pubblicare il gioco, abbiamo pensato 'Lavoriamo direttamente con i giocatori per farlo succedere' ".



Sembra che il team di Platinum Games, che sembra avere in serbo altri tre annunci misteriosi, abbia visto giusto: nel momento in cui scriviamo la campagna Kickstarter ha già raccolto oltre 390.000 euro, sbloccando gli obbiettivi legati alle versioni Nintendo Switch e PC di The Wonderful 101 Remastered ed avvicinandosi al traguardo di 500.000 dollari necessario per avviare i lavori sulla versione PlayStation 4.