The Wonderful 101 Remastered: campagna Kickstarter chiude con un nuovo obiettivo raggiunto

In seguito all'annuncio di una campagna Kickstarter dedicata a The Wonderful 101: Remastered da parte di Platinum Games, la community videoludica ha reagito con entusiasmo.

Nel giro di poche ore, infatti, il progetto risultava già finanziato, con molteplici obiettivi raggiunti. Tra questi ultimi, ricordiamo in particolare l'ampliamento delle piattaforme di destinazione della nuova versione di The Wonderful 101, pronta di conseguenza a raggiungere Nintendo Switch, PC e PlayStation 4. È inoltre stata confermata l'introduzione di una seconda missione di Luka, che andrà ad affiancarsi all'introduzione di un contenuto in forma di avventura 2D a scorrimento.

La campagna Kickstarter di The Wonderful 101: Remastered si è definitivamente conclusa con il raggiungimento di ben 2,23 milioni di dollari di donazioni, elargite da oltre 33.000 persone. Questo risultato è stato ulteriormente ampliato da una diretta streaming organizzata dal team di Platinum Games su Twitch nel corso delle ultime ore dell'iniziativa. Durante quest'ultima, ulteriori utenti si sono convinti a supportare la software house: il totale complessivo dei fondi raccolti ha così superato la soglia di 2,25 milioni di dollari, andando a sbloccare un ultimo obiettivo. Il gioco includerà nuove registrazioni orchestrali di alcuni brani della colonna sonora, tra cui "The Won-Stoppable Wonderful 100" e "Tables Turn".



Direttamente dal PAX East, sono recentemente stati presentati quindici minuti di gameplay di The Wonderful 101: Remastered.