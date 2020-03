The Wonderful 101 Remastered: i colorati supereroi si mostrano nel nuovo trailer

In attesa di poter mettere le mani su The Wonderful 101 Remastered, gli utenti possono ora dare uno sguardo al nuovissimo trailer del gioco con protagonisti i colorati supereroi.

Il filmato, della durata di poco più di un minuto, ci mostra qualche breve sequenza di gameplay e ci presenta in maniera molto rapida ognuno dei protagonisti giocabili, ciascuno dotato di abilità uniche che servono ad annientare le minacce che popolano i livelli di gioco. Tra le novità di questa riedizione del gioco, grazie alla fortunata campagna Kickstarter di The Wonderful 101, troviamo un'avventura secondaria bidimensionale in due episodi e la modalità Time Attack

Vi ricordiamo che la versione rimasterizzata di quella che fino a poco fa era un'esclusiva WiiU arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (solo su Steam) a partire dal prossimo 22 maggio. Gli utenti americani potranno inoltre giocarci con un paio di giorni d'anticipo, invece quelli giapponesi dovranno attendere fino all'11 giugno 2020.

Nel caso vi fosse sfuggito, l'edizione Xbox One di The Wonderful 101 Remastered non si farà per via di problemi tecnici, dal momento che il motore di gioco mal si adatta alle caratteristiche della console Microsoft e realizzare questa conversione richiederebbe uno sforzo eccessivo da parte di PlatinumGames.