The Wonderful 101 Remastered: come sbloccare i Personaggi Segreti, tra cui Bayonetta

Anche in The Wonderful 101 Remastered per Nintendo Switch è possibile sbloccare i personaggi segreti, esattamente come visto nella versione originale del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come fare, mostrandovi dove, come e quando è possibile sbloccare tutti i set di personaggi.

I personaggi segreti di The Wonderful 101 Remastered possono essere sbloccati solo dopo aver completato l'avventura principale, una volta avviata una nuova partita in modalità New Game Plus (NG+).

Durante il New Game Plus, in determinati punti dell'avventura è possibile inserire un codice per sbloccare un particolare set di personaggi segreti, in cambio di una certa somma di O-Parts (la valuta in-game del gioco). Il codice da inserire è sempre lo stesso, vale a dire il seguente:

Codice: (tenendo premuto ZR) Su, Giù, Su, Destra, Sinistra, X, B, Y, A

Di seguito elenchiamo i vari set dei personaggi segreti che è possibile sbloccare durante il New Game Plus di The Wonderful 101 Remastered, indicando per ciascuno di essi la location e il punto dell'avventura in cui bisogna inserire il codice, e la quantità di O-Parts richiesta per sbloccare il set.

Set dei veri Supereroi: Wonder-Goggles, Wonder-Director, Poseman

Costo: 1.000.000 O-parts

Location: durante l'epilogo, inserite il codice dopo essere fuggiti e aver lasciato il primo vagone del treno.

Set delle sentinelle: Wonder-Captain, Wonder-Scarf, Wonder-Gramps

Costo: 1,000,000 O-parts

Location: durante il prologo, inserite il codice subito dopo lo spawn del vostro personaggio.

Set dei vecchi tempi: Wonder-Daddy, Wonder-Future, Wonder-Red (Emeritus)

Costo: 1,000,000 O-parts

Location: durante l'operazione 006-B, nella battaglia di Laambo, andate a ovest per trovare una scodella di zuppa. È qui che dovrete inserire il codice.

Set rivals: Prince Vorkken, Chewgi, Immorta

Costo: 1,000,000 O-parts

Location: durante l'operazione 009-B, nella battaglia per il generatore di scudi, inserite il codice all'inizio dello scontro.

Set leggende Platinum: Bayonettta, Jeanne, Rodin

Costo: 2,000,000 O-parts

Location: durante l'operazione 001, vicino all'area iniziale, inserite il codice all'esterno della scuola.

Se siete curiosi di vedere in personaggi segreti di The Wonderful 101 Remastered, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima. Per saperne di più sul vivacissimo action game di Platinum, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Wonderful 101.