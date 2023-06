The Wonderful 101 Remastered: il DLC After School Hero disponibile come gioco standalone

Incluso senza costi aggiuntivi con l'acquisto del gioco principale, il DLC di The Wonderful 101 Remastered, After School Hero, è da oggi disponibile come prodotto standalone su PC (via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch.

A oltre tre anni di distanza dalla pubblicazione di The Wonderful 101 Remastered, Platinum Games ha deciso di lanciare come gioco standalone il DLC After School Hero, che offre ai giocatori una tradizionale esperienza d'azione in grafica 2D a scorrimento laterale.

"Questo è Luka, un aspirante eroe", recita la descrizione del gioco. "Nella speranza di diventare un giorno un membro effettivo dei Wonderful 100, Luka passa le sue giornate a svolgere esercitazioni dopo la scuola per completare il programma di addestramento delle CENTINELS. Questa è una storia d'amore, di battaglia e di formazione!".

After School Hero offre tre diverse modalità di gioco: la modalità Arcade, con cui scoprire la storia di Luka e della sua tasformazione in Wonder Aviator; la modalità Sfida, che permette di selezionare e provare l'esercitazione che preferite; la modalità Caravan, in cui avrete 5 minuti dall'inizio dell'esercitazione per cercare di ottenere il punteggio più alto possibile.

Platinum Games ricorda che chiunque possegga The Wonderful 101 Remastered non ha bisogno di effettuare un esborso aggiuntivo per ottenere il DLC. Per tutti gli altri, After School Hero è disponibile su Steam e gli store PlayStation e Nintendo Switch al costo di 9,99 euro. Se siete curiosi di saperne di più sul gioco di Platinum originariamente pubblicato su Wii U nel 2013 e riproposto nel 2020, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Wonderful 101 Remastered.