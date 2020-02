The Wonderful 101 Remastered sarà giocabile al PAX East

Circa una decina di giorni fa, una buona fetta di videogiocatori ha risposto entusiasta alla campagna Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, titolo di PlatinumGames che non riscosse il successo che probabilmente avrebbe meritato su Nintendo Wii U.

Gli sviluppatori hanno dunque deciso di sondare il terreno e vedere quanti appassionati vorrebbero una remastered del gioco, e la risposta è stata eccellente: il progetto è stato completamete finanziato dopo sole pochissime ore dal lancio della campagna.

Adesso ci si chiede quanto bisognerà attendere per mettere finalmente le mani sul prodotto, e la risposta fortunatamente è: molto poco. PlatinumGames infatti parteciperà al PAX East 2020, che si terrà dal 27 Febbraio al 1 Marzo a Boston, e la buona notizia è che sarà presente anche una demo giocabile di The Wonderful 101 Remastered per Nintendo Switch (a proposito, sapevate che The Wonderful 101 includerà un'avventura 2D a scorrimento?).

Gli sviluppatori terranno anche un panel chiamato "101 Cose che non sapete di PlatinumGames" il 29 Febbraio, dove interverranno anche Atsushi Inaba e Hideki Kamiya, che parleranno tra le altre cose, anche dei loro progetti futuri.

Insomma, presto finalmente potremo saperne di più sulla riuscita di The Wonderful 101 Remastered, in attesa che venga poi diffuso per PlayStation 4, Xbox One, PC e naturalmente Nintendo Switch nel mese di Aprile. Cosa vi aspettate dal gioco?