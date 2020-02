The Wonderful 101 Remastered: oltre un milione di euro su Kickstarter e nuovo obiettivo

Lanciata lunedì sera, la campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered può definirsi un successo: nel momento in cui scriviamo PlatinumGames ha raccolto oltre un milione di euro, traguardo tagliato in poco meno di 48 ore.

Per la precisione la somma raccolta grazie al supporto di 19.000 sostenitori ammonta a €1.171.729, notevole se pensiamo che mancano ancora 30 giorni alla fine della raccolta fondi. Quasi tutti gli obiettivi sono stati raggiunti, tra cui le versioni PC, PS4, Nintendo Switch e la modalità Time Attack, mancano invece all'appello Luka's First Mission (1.5 milioni) e una nuova aggiunta, ovvero la colonna sonora remixata, stretch goal che verrà sbloccato al raggiungimento di 1.75 milioni di dollari.

Per Platinum Games si tratta di una novità assoluta, il presidente della compagnia ha dichiarato in ogni caso che non si tratterà di una pratica comunque e che per il prossimo futuro non sono previste altre manovre di questo tipo, a meno che non siano strettamente necessarie alla sopravvivenza dei singoli progetti.

Lo studio si appresta ad annunciare altre importanti novità nelle prossime settimane, la campagna promozionale Platinum4 è nata per annunciare quattro diversi progetti, il primo è proprio The Wonderful 101 Remastered mentre aleggia il mistero sugli altri tre giochi coinvolti nell'iniziativa...