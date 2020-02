The Wonderful 101 Remastered su PC, PS4 e Nintendo Switch: nuovi chiarimenti sulla grafica

Con l'apertura della sezione delle FAQ sulla pagina della campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered, gli autori di Platinum Games illustrano le migliorie grafiche che caratterizzeranno le versioni PC, PS4 e Nintendo Switch della redizione current-gen del loro iconico action platform.

Dopo aver pubblicato nuovi artwork di The Wonderful 101, il team diretto da Hideki Kamiya prova così a fare chiarezza sulle specifiche tecniche e sulle migliorie grafiche che caratterizzeranno la Remastered del loro progetto apparso originariamente su Wii U.

Stando agli sviluppatori giapponesi, il titolo vanterà una risoluzione di 720p o di 1080p su Nintendo Switch (una differenza rappresentata dalle modalità Docked e Portatile), di 1080p o 2160p su PlayStation 4 o PS4 PRO e sbloccata su PC, con l'ulteriore possibilità di attivare la modalità ultra widescreen decidendo di giocare l'avventura su di un monitor compatibile con questo standard.

A prescindere dalla propria piattaforma d'elezione, tutte le riedizioni di The Wonderful 101 gireranno a 60fps, o almeno questo è il target prefissato dal team di Platinum Games: sia per quanto riguarda la risoluzione che il framerate, quindi, bisognerà attendere la fase finale di sviluppo del progetto per confermarle in maniera definitiva.