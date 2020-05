The Wonderful 101 Remastered: nuovo trailer di lancio per la versione Nintendo Switch

The Wonderful 101 Remastered si prepara ormai all'uscita ufficiale e per l'occasione Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di lancio che mostra i coloratissimi eroi di Platinum Games nella versione rinnovata per Nintendo Switch.

Il filmato della durata di un circa un minuto presenta alcuni dei personaggi più iconici di The Wonderful 101 Remastered, con le loro coloratissime divise, accompagnati da alcuni spezzoni di gameplay tratti direttamente dalla campagna principale in cui vengono messe in evidenza mosse speciali ed azioni spettacolari. Originariamente pubblicato per Nintendo Wii U nel 2013, The Wonderful 101 torna quindi in una versione rimasterizzata dai ragazzi di Platinum Games grazie ad un'esplosiva campagna Kickstarter che si è chiusa con oltre 2 milioni di dollari raccolti.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio, vi ricordiamo che la versione digitale di The Wonderful 101 Remastered uscirà il 22 maggio su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. La versione retail del gioco è invece stata posticipata rispettivamente al 30 giugno per il mercato nordamericano e al 3 luglio per quello europeo. La versione per Xbox One di The Wonderful 101 Remastered non avrà invece seguito a causa dei problemi con l'engine di gioco.