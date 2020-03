The Wonderful 101 Remastered, perché il crowfunding? Le ragioni di Platinum

Come ormai noto, The Wonderful 101, originariamente esclusiva Wii U, si appresta a fare ritorno su piattaforme di attuale generazione in un versione rimasterizzata.

Il progetto è stato lanciato da Platinum Games in forma di campagna Kickstarter: nel corso di un'intervista concessa al PAX East 2020, Hideki Kamiya ha spiegato le ragioni alla base di questa scelta. Platinum Games, ha raccontato, desiderava da molto tempo attribuire una nuova forma al gioco. Per cercare di sondare l'interesse del pubblico si è dunque optato per portare il progetto di The Wonderful 101 Remastered su Kickstarter. La raccolta fondi, in tale contesto, rappresentava invece un obiettivo secondario.

Il denaro raccolto, tuttavia, risulterà comunque essenziale: con questo budget saranno coperte le spese per la produzione delle varie ricompense proposte ai sostenitori Kickstarter, la produzione di contenuti aggiuntivi rispetto alla versione originale del gioco ed il lavoro necessario a portare il gioco su più piattaforme. A tal proposito, lo ricordiamo, la pubblicazione di The Wonderful 101 Remastered è attesa su PC, PS4 e Nintendo Switcha a partire dal 22 maggio.



In occasione del PAX East, il team di Platinum Games ha mostrato alla platea il gioco in azione: è dunque possibile visionare circa 15 minuti di gameplay di The Wonderful 101 Remastered.