The Wonderful 101 Remastered: Platinum Games svela la data di uscita su PC, PS4 e Switch

Mentre in rete la community si chiede quali forme potrà mai assumere l'action soprannaturale Project G.G. di Hideki Kamiya, i vertici di Platinum Games svelano la data di lancio su PC, PS4 e Switch The Wonderful 101 Remastered, la versione current-gen della frizzante avventura hack'n slash apparsa nel 2013 su Wii U.

La storica software house nipponica fissa per il 22 maggio l'arrivo del titolo su tutte le piattaforme, al prezzo consigliato di 44,99 euro: qui da noi, la Remaster di The Wonderful 101 vanterà il doppiaggio in inglese e giapponese, con sottotitoli in inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo e, soprattutto, italiano.

L'edizione fisica del gioco sarà edita da Nightawk Interactive, come conferma lo stesso direttore Hideki Kamiya con un messaggio legato ad un video che ritrae la versione Nintendo Switch del "nuovo" The Wonderful 101.

In questa sua riedizione voluta dalla community partecipando in massa alla campagna di raccolta fondi organizzata su Kickstarter da Platinum Games, The Wonderful 101 comprenderà la modalità aggiuntiva Time Attack, una grafica in alta definizione e l'espansione originale Luka's First Mission. Nei giorni scorsi, PlatinumGames si è detta aperta all'idea di un seguito, specie in virtù della calorosa accoglienza ricevuta dai baker di Kickstarter.