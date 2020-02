The Wonderful 101 Remastered: PlatinumGames è aperta all'idea di un seguito

La campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered prosegue la sua cavalcata trionfale: mancano ancora 20 giorni alla fine, ma sono già stati raccolti più di 1,6 milioni di dollari, ammontare che ha permesso lo sblocco di diverse modalità aggiuntive, come l'Attacco al Tempo e l'avventura 2D a scorrimento "Luka's First Mission".

Dinanzi ci sono altri obiettivi: con 1,75 milioni di dollari verrà aggiunta la colonna sonora remixata, mentre a quota due milioni si aggiungerà anche la seconda missione di Luka. Nonostante la campagna sia ancora incompleta, PlatinumGames ha già cominciato a pensare al futuro: in un'intervista concessa a NintendoEverything, il boss Atsushi Inaba ha dichiarato che il team è aperto all'idea di realizzare un seguito, a patto che l'operazione abbia successo: "Riguardo ad un sequel o a qualcosa del genere, non possiamo farlo se là fuori non ci sono dei fan della serie. Quindi, se i giocatori supporteranno questo progetto (The Wonderful 101 Remastered, ndr), ci verrà perfettamente naturale realizzare un altro gioco della serie!".

Il director Hideki Kamiya, dal canto suo, ha già maturato un bel po' di idee al riguardo durante lo sviluppo del gioco originale per Nintendo Wii U: "Avevo idee del tipo, 'Oh, come sarebbe un sequel con Wonder Blue come leader?'. Mi sono venute tutte queste idee creative ed emozionanti, ma quando il gioco è stato lanciato e ho visto i numeri ho esclamato, 'Un momento, cosa?'. Pertanto, spero di avere nuovamente quelle ispirazioni in futuro".

In sostanza, tutto dipenderà dal successo di The Wonderful 101 Remastered, attualmente in via di sviluppo per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. Qualcuno tra voi ha supportato la campagna Kickstarter?