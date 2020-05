The Wonderful 101 Remastered, posticipo per le copie retail: le nuove date da Platinum

Il mese di maggio vedrà il ritorno sul mercato videoludico di The Wonderful 101, produzione Platinum Games esordita su Wii U nel 2013, in esclusiva per la console Nintendo.

Grazie ad una campagna Kickstarter di incredibile successo e alla scelta della software house di procede con un'opzione di auto-pubblicazione, i bizzarri supereroi in calzamaglia di TW101 sono pronti a compiere un debutto in chiave multipiattaforma e in versione aggiornata. La pubblicazione di The Wonderful 101 Remastered è tuttavia rimasta coinvolta nei ritardi determinati dall'attuale crisi sanitaria internazionale.

Lo comunica Platinum tramite il proprio account Twitter ufficiale: restano invariate le date di uscita delle versioni digitali del gioco, ma viene confermato un posticipo per le copie retail. Queste ultime approderanno sul mercato nordamericano il prossimo 30 giugno e sul mercato europeo il prossimo 3 luglio. Il team di sviluppo si scusa per l'inconveniente, che sta tuttavia colpendo molte produzioni videoludiche nel corso delle ultime settimane, basti pensare ai casi di The Last of Us Parte 2 o a Final Fantasy VII Remake.



La campagna Kickstarter di The Wonderful 101 si è chiusa con oltre 2 milioni di dollari raccolti, rendendo possibile l'arrivo del gioco, oltre che su Nintendo Switch, anche su PlayStation 4 e PC.