The Wonderful 101 Remastered, superati i 2 milioni di dollari: sbloccato nuovo contenuto

Nelle scorse settimane, il team di Platinum Games ha alzato il sipario su di una notevole serie di progetti, che sono andati ad affiancarsi ad ulteriori attività già in corso presso i propri studi, tra le quali lo sviluppo dell'atteso Bayonetta 3.

Tra le novità figura invece l'annuncio di una campagna Kickstarter volta a portare su nuove piattaforme una versione rimasterizzata di The Wonderful 101, gioco originariamente pubblicato in esclusiva su Nintendo Wii U. In seguito ad un'immediata e calorosa adesione alla raccolta fondi da parte del pubblico, il gioco è diventato una realtà e si prepara ad approdare su Nintendo Switch, ma anche su PC e PlayStation 4.

Ora, a poche ore dalla conclusione dell'iniziativa, che avrà termine domani, venerdì 6 marzo, la software house raggiunge un nuovo traguardo: sono infatti stati superati i 2 milioni di dollari di donazioni, elargite complessivamente da oltre 30.000 giocatori. Di conseguenza, è stato sbloccato un nuovo contenuto denominato "Seconda Missione di Luka". La prima Missione riguardava l'implementazione di una avventura 2D a scorrimento in The Wonderful 101 Remastered, avente per protagonista proprio Luka. In questa seconda parte, il personaggio farà ritorno per dedicarsi ad una non meglio specificata ulteriore avventura.



Il gioco resta atteso su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch: recentemente, è stata confermata la data di uscita di The Wonderful 101 Remastered.