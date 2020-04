The Wonderful 101 Remastered, svelate le dimensioni del gioco su Nintendo Switch

Manca poco meno di un mese all'uscita ufficiale di The Wonderful 101 Remastered, storico titolo firmato da Platinum Games rimesso a nuovo con una campagna kickstarter. In attesa di mettere mano al pad sono emerse le dimensioni della versione per Nintendo Switch.

The Wonderful 101: Remastered è infatti stato pubblicato sull'Eshop giapponese ed è disponibile per il pre-load su tutto il territorio del Sol Levante. Da questo si apprende che la versione digitale occuperà ben 7.6 GB di memoria, siano questi su sistema o SD Card. La versione rimasterizzata di quella che fino a poco tempo fa era un'esclusiva Wii U arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (via Steam) a partire dal 22 maggio. I giocatori americani potranno accedere a The Wonderful 101: Remastered qualche giorno prima, mentre gli utenti giapponesi dovranno aspettare fino all'11 giugno.

Platinum Games ha più volte dichiarato che la versione Xbox One di The Wonderful 101: Remastered non si farà a causa dei problemi tecnici legati al motore di gioco che a quanto pare non sarebbe pienamente compatibile con le caratteristiche della console di Redmond. In attesa di mettere le mani sul titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare l'ultimo trailer dedicato a The Wonderful 101: Remastered.