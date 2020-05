Da Xenoblade Chronicles a Maneater: tutti i nuovi giochi di maggio in video!

Il mese di maggio, nonostante sia risultato infine orfano di molte pubblicazioni posticipate, tra le quali possiamo citare The Last of Us Parte 2, Marvel's Iron-Man o Wasteland 3, porterà comunque con sé molte nuove uscite videoludiche.

Si spazia da graditi ritorni, con Platinum Games pronta ad esordire nel ruolo di publisher con The Wonderful 101 Remastered o con il debutto delle saghe di BioShock e Borderlands su Nintendo Switch. E proprio la console della Casa di Kyoto accoglierà anche un nuovo debutto per l'epopea di Shulk e compagni, con la Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, celebre ed apprezzato gioco di ruolo giapponese esordito in origine su Nintendo Wii e poi portato da Monolith Soft anche su New Nintendo 3DS.

In tutto ciò trovano spazio rappresentanti per moltissimi generi dell'intrattenimento videoludico, dai metrodivania con Shantae and the Seven Sirens, fino all'horror psicologico con Those Who Remain e Someday You'll Return. Per offrirvi una rassegna completa di tutti i principali giochi in uscita a maggio 2020, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Qualora lo preferiate, ovviamente, il filmato è disponibile anche sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!