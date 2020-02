The Wonderful 101 Remastered, è ufficiale: parte la campagna Kickstarter!

Dopo il susseguirsi di numerosi rumor su una campagna Kickstarter per The Wonderful 101, Platinum Games ha definitivamente alzato il sipario sul proprio nuovo progetto dedicato.

Come già trapelato, la software house ha deciso di ricorrere al crowfunfding per sostenere un ritorno del gioco sulle scene videoludiche. Attualmente, è infatti disponibile una pagina Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered, con i relativi obiettivi sbloccabili.

Platinum Games punta dunque ad offrire al gioco pubblicato originariamente in esclusiva su Wii U una nuova vita. Il numero di piattaforme supportate sarà correlato ai fondi che il team riuscirà a raccogliere. La prima piattaforma di riferimento è, come prevedibile Nintendo Switch, con un budget richiesto di 50.000 dollari. A seguire, vengono per ora indicate PC (Steam), con 250.000 dollari e PlayStation 4, con 500.000 dollari.



Come ricompensa per il supporto, i backers riceveranno una copia fisica di The Wonderful 101 Remastered, corredata da una copertina esclusiva. Inoltre, nel caso in cui la campagna di crowfunding sbloccasse anche la realizzazione di eventuali DLC, questi sarebbero distribuiti gratuitamente ai supporter. Per i sostenitori sono previsti anche gadget come portachiavi, magliette, set di adesivi, artbook, colonna sonora su vinile, statuine e persino Joy-Con personalizzato.



Nel momento in cui scriviamo, la campagna ha già raccolto oltre 100,000 euro. Cosa ne pensate, sosterrete la raccolta fondi per la realizzazione della versione remastered di The Wonderful 101?