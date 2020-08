The Wonderful 101, sviluppare un sequel: Platinum vorrebbe raccogliere la sfida

Originariamente pubblicato in esclusiva su Nintendo Wii U, The Wonderful 101 ha fatto ritorno sul mercato videoludico nel corso del 2020, grazie a una versione rivista e ampliata.

Ribattezzata da Platinum Games come The Wonderful 101: Remastered, quest'ultima è stata protagonista di una campagna Kickstarter di straordinario successo, che ha consentito alla software house di portare il titolo su molteplici piattaforme. Oltre al prevedibile debutto su Nintendo Switch, il gioco ha infatti trovato spazio anche nei cataloghi software di PlayStation 4 e PC. I tempi potrebbero essere ora maturi per un vero e proprio sequel?

Alla domanda, Platinum Games ha di recente offerto un'interessante risposta. Nel corso di un'intervista, Atsushi Inaba, Producer della software house, ha dichiarato che l'eventualità è sempre stata parte dei suoi pensieri. Questo, afferma, dovrebbe tuttavia essere "più grande e migliore" rispetto all'originale: una sfida significativa secondo Inaba, che sarebbe tuttavia lieto un giorno di potervisi cimentare. Di opinione simile è Hideki Kamiya, Director di The Wonderful 101, che ha voluto ulteriormente evidenziare quanto il team sia rimasto soddisfatto del lavoro svolto sul gioco. In quest'ottica, afferma di essere in un qualche modo "spaventato" dall'eventualità di rimettersi al lavoro sull'IP, poiché un sequel dovrebbe superare quanto realizzato con l'originale.

Vi piacerebbe veder nuovamente in azione i minuti protagonisti del gioco? In attesa di eventuali novità, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di The Wonderful 101 Remastered. Attualmente, lo ricordiamo, Platinum Games è impegnata su molti fronti, tra i quali figura lo sviluppo di Bayonetta 3.