The Wonderful 101 per Switch e PS4 sarà annunciato oggi con una campagna Kickstarter?

Nel weekend si è parlato di un porting di The Wonderful 101 per PS4 e Nintendo Switch, Platinum Games sarebbe infatti intenzionata a lanciare oggi una campagna Kickstarter per finanziare il progetto. La voce è partita da 4Chan ma ha trovato conferma dalle parole di Liam Robertson, insider molto vicino a varie fonti giapponesi e non solo.

Liam Robertson conferma che i rumor sul porting di The Wonderful 101 sono veri e che un annuncio è previsto per oggi, lunedì 3 febbraio. I termini del reveal tuttavia non sono chiari, secondo Robertson Platinum avrebbe proposto il gioco a vari publisher tra cui Nintendo, ma tutti avrebbero rifiutato di pubblicare The Wonderful 101 su PlayStation 4 e Switch.

La campagna Kickstarter sarebbe una sorta di "Piano B" per trovare i fondi necessari allo sviluppo. Non è chiaro però come Platinum Games possa portare il gioco su altre piattaforme senza il supporto di Nintendo, publisher della versione Wii U e fino a non troppo tempo fa proprietaria dell'IP. Che la compagnia giapponese abbia acquistato il marchio dalla casa di Super Mario e sia ora in procinto di rilanciare il franchise?

Per il momento tutto tace da Platinum Games, nella giornata odierna a quanto pare ne sapremo qualcosa di più.