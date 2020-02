The Wonderful 101 su Switch, PS4 e Xbox One: Platinum guarda a Kickstarter, per un report

Una recente immagine condivisa da Hideki Kamiya, di Platinum Games, ha aperto la strada a nuovi voci di corridoio legate ad un imminente annuncio dell'arrivo di The Wonderful 1010 su Nintendo Switch.

A ravvivare ulteriormente il falò di rumor, è successivamente intervenuta la nota insider Sabi, che oltre ad aver condiviso dettagli sulla periodo di uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ha allertato la community videoludica, riferendo di novità in arrivo proprio per The Wonderful 101.

Ora, sull'argomento si è pronunciato anche il team di GameXplain. Come potete verificare nel video che trovate in apertura a questa news, quest'ultimo ha infatti segnalato la comparsa sul forum 4chan di un post anonimo, nel quale si afferma che in data 3 febbraio sarà annunciata da Platinum Games una campagna Kickstarter per portare il gioco Wii U su Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.



Ebbene GameXplain riporta di aver ricevuto parziali dettagli in merito da parte di proprie fonti, che avrebbero loro confermato l'intenzione della software house di avviare una campagna di crowfunding per portare il gioco sulle console Nintendo e Sony. Il filmato riporta inoltre dell'avvistamento di una pagina Kickstarter targata proprio Platinum Games, la cui veridicità non è tuttavia certa.



Come di consueto, vi invitiamo ad interpretare il tutto con le dovute precauzioni: per scoprire se questi rumor si riveleranno o meno veritieri, non resta che attendere sino al 3 febbraio!