The World Ends With You Final Remix annunciato per Switch, uscita prevista a fine anno

Una delle sorprese delè stata senza dubbio, edizione rimasterizzata del gioco uscito originariamente su Nintendo DS, ora pronto a tornare su Switch con una nuova veste.

The World Ends With You Final Remix presenterà un comparto tecnico aggiornato con supporto per la risoluzione Full HD e un nuovo epilogo, oltre ad un sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con.

Il titolo è ancora privo di una data di uscita ma Square-Enix ha fatto sapere che il lancio è previsto per la fine dell'anno, probabilmente in tempo per la stagione natalizia. In apertura trovate il trailer di debutto di The World Ends With You Final Remix mostrato durante il Nintendo Mini Direct dell'11 gennaio.