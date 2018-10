The World Ends With You Final Remix: la traduzione italiana non è originale al 100%?

Un piccolo caso è scoppiato sul forum di ResetERA: a quanto pare la traduzione italiana di The World Ends With You Final Remix per Switch conterrebbe alcuni dialoghi ripresi da una traduzione amatoriale pubblicata nel 2010 per la versione Nintendo 3DS.

La traduzione non ufficiale è stata pubblicata ormai otto anni fa da Mentz e Mewster, quest'ultimo ha messo a confronto il suo lavoro con la traduzione ufficiale di Square-Enix, scoprendo che alcuni dialoghi sono riportati fedelmente, comprese linee di testo tradotte erroneamente o in maniera non troppo precisa. Mewster afferma che "circa il 90% della traduzione italiana di Square-Enix è copiata" ed ha chiesto spiegazioni a Mentz, il quale però non si è espresso sulla questione.

Non è chiaro chi abbia supervisionato il lavoro di traduzione e non è escluso che Mentz possa essere stato coinvolto nei lavori per l'adattamento italiano di The World Ends With You Final Remix, restiamo in attesa di un chiarimento da parte dei diretti interessati.