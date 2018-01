The World Ends With You Final Remix verrà pubblicato in Europa da Nintendo

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale della grande N, The World Ends With You Final Remix perverrà pubblicato in Europa e Nord America dastessa. Ricordiamo che il lancio è previsto entro la fine del 2018.

A giudicare dalle informazioni riportate sul sito europeo e americano di Nintendo, infatti, sarà proprio la casa di Kyoto ad occuparsi della pubblicazione di The World Ends With You Final Remix in Occidente (al contrario, l'originale The World Ends With You per DS venne pubblicato da Square Enix).

In ogni caso non sarebbe la prima volta che Nintendo finisca per pubblicare in Occidente un gioco realizzato da Square Enix, come già successo in passato con alcuni capitoli di Dragon Quest. Nell'attesa che The World Ends With You Final Remix riceva una finestra di lancio ufficiale, vi ricordiamo che il titolo presenterà un comparto tecnico aggiornato (con risoluzione Full HD), un nuovo epilogo e un sistema di controllo ottimizzato per i Joy-Con.