The World of Cyberpunk 2077 arriva a giugno? Avvistata una data di pubblicazione!

In seguito al diffondersi di problematiche connesse al Cornavirus/COVID-19, gli sviluppatori di stanza presso gli studi di CD Projekt RED hanno adottato pratiche di smart working per ultimare Cyberpunk 2077.

L'attesa produzione firmata dagli autori di The Witcher 3: Wild Hunt approderà sul mercato videoludico il prossimo 17 settembre 2020. L'attesa che ci separa da questa data potrebbe tuttavia essere colmata da un interessante progetto nato da una collaborazione tra CD Projekt RED e la nota casa editrice Dark Horse. Stiamo parlando di The World of Cyberpunk 2077, volume interamente dedicato alla lore del titolo.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell'editore, l'opera dovrebbe approdare sul mercato il prossimo 17 giugno 2020, dunque con esattamente tre mesi di anticipo rispetto al nuovo RPG. Il volume offrirà "un'estesa analisi della ricca lore di un'epopea distopica". Una fusione tra arte e contesto narrativo che consentirà di scoprire numerosi dettagli sui distretti della futuristica Night City, ma anche su armi, componenti cibernetiche e personaggi di Cyberpunk 2077. Secondo quanto riportato, The World of Cyberpunk 2077 sarà composto di circa 190 pagine, per un prezzo di copertina di 39,99 dollari.



In tema di retroscena, vi segnaliamo un'interessante viaggio dietro le quinte di CD Projekt RED, realizzato dal nostro Marco Mottura in seguito ad una visita allo studio polacco.