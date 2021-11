The Xbox Vault x Red Notice: The Rock presenta il gioco web dedicato alla storia di Xbox

Oltre ad aver annunciato la pubblicazione della Beta multiplayer gratis di Halo Infinite e tante altre novità per i propri fan, Microsoft celebra i vent'anni del marchio Xbox con una peculiare iniziativa a cui ha preso parte Dwayne Johnson, in arte The Rock.

Si tratta di un gioco web realizzato in collaborazione con Netflix ed il film Red Notice, il cui cast è formato dallo stesso Dwayne Johnson, ma anche Gal Gadot e Ryan Reynolds.

Rivelato dallo stesso The Rock durante la trasmissione della celebrazione del 20° anniversario, The Xbox Vault è un'esperienza online immersiva ispirata a Red Notice e piena di leggendari artefatti basati sulla storia di Xbox. I giocatori hanno la possibilità di vincere uno dei premi in edizione limitata, tra cui un dipinto di "The Rock"; una replica delle "Cleopatra Eggs" modellata sugli oggetti di scena del film; delle console Xbox Series X personalizzate "Red Notice"; e carte collezionabili con abbonamento di 12 mesi a Xbox Game Pass Ultimate. Se siete interessati a partecipare o a conoscere ulteriori dettagli, vi rimandiamo alle pagine ufficiali di Microsoft.

Non è la prima volta che Microsoft sceglie il noto attore per promuovere i suoi prodotti: ricorderete, vent'anni fa, la presentazione sul palco del CES di Las Vegas dedicata alla prima Xbox in compagnia di The Rock e Bill Gates.