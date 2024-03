THE400 Mini disponibile su Amazon: un tuffo nella nostalgia con la retroconsole Atari

Come preannunciato al reveal di THE400 Mini, la retroconsole celebrativa di Atari approda finalmente sugli scaffali digitali del catalogo hi-tech di Amazon Italia, dando così modo a tutti gli appassionati di videogiochi (ma non solo) l'opportunità di riabbracciare l'home computer pionieristico del '79.

Realizzata in collaborazione con Plaion e Retro Games Ltd., la retroconsole di Atari vanta ben 25 videogiochi preinstallati e una memoria espandibile tramite chiavette USB per caricare i propri titoli su cartucce, dischi e cassette ROM.

Il retro-PC 'nostalgico' di Atari comprende ance una funzione Rewind e, con essa, la possibilità di accedere ai salvataggi dinamici, oltre a vantare la compatibilità piena per 50/60Hz tramite uscita HDMI. Nella ricca dotazione tecnologica del THE400 Mini di Atari e Plaion troviamo anche cinque porte USB per tastiera, periferiche e joystick aggiuntivi. Il form factor della console, ovviamente, riprende quello dell'Atari 400, ma in una scala pari al 50% dell'home computer che ha fatto la storia del settore.

Qualora foste interessati, THE400 Mini di Atari è disponibile da oggi giovedì 28 marzo su Amazon Italia al prezzo di 129,98 euro. Per ogni altra informazione sulle offerte lampo e sugli sconti speciali di Amazon Italia tra videogiochi, accessori, periferiche, gadget e prodotti tecnologici, il nostro consiglio non può che essere quello di sfogliare l'elenco delle nuove promozioni che vi segnaliamo sul Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram.

