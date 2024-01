THE400 Mini: la retroconsole Atari esce a marzo! Data, prezzo, accessori e giochi inclusi

Dopo aver fatto la felicità degli appassionati di videogiochi anni '80 (e fine anni '70) con la retroconsole celebrativa Atari2600+, Plaion è lieta di presentare ufficialmente THE400 Mini, una piattaforma 'nostalgica' ispirata all'home computer pionieristico di Atari lanciato per la prima volta nel 1979.

Realizzata in collaborazione con Retro Games Ltd., la nuova retroconsole di Plaion e Atari viene descritta come "una mini-ricreazione moderna che è stata creata utilizzando le ultime tecnologie per replicare in modo autentico l'Atari 400 in una scala pari al 50% rispetto all'home computer originale, con alcuni dei videogiochi più iconici e importanti dell'epoca già preinstallati". La console è quindi in grado di eseguire le versioni digitali dei videogiochi più iconici della ludoteca di Atari 400 e di emulare l'intera gamma di piattaforme Atari a 8 bit, dal 400 all'800XL passando per l'home console Atari 5200.

All'interno della confezione troviamo anche il THECSSTICK, la riproduzione migliorata e aggiornata del joystick Atari CX40 dotato di sette pulsanti funzione e di connettività USB che lo rende compatibile con un'ampia gamma di piattaforme. La retroconsole offre anche la possibilità di caricare i propri giochi tramite una chiavetta USB, con supporto per cartucce, dischi e cassette ROM. Spazio anche a una funzione Rewind e ai salvataggi dinamici, come pure alla compatibilità 50/60Hz tramite uscita HDMI e a 5 porte USB che consentono di aggiungere una tastiera moderna, joystick aggiuntivi e altre periferiche.

Il lancio di Atari THE400 Mini è previsto per il 28 marzo, con preordini già attivi al prezzo di 119,99 euro. La nuova retroconsole di Plaion e Atari comprende 25 giochi preinstallati, tra cui Berzerk, Boulder Dash, Capture the Flag, Lee, Millipede, Miner 2049er, Missile Command, M.U.L.E, Star Raiders II e Yoomp.