Theatrhythm Final Bar Line piace tanto ai giapponesi, super voto su Famitsu

Theatrhythm Final Bar Line ha conquistato la stampa giapponese e nello specifico i redattori di Famitsu, che nell'ultimo numero della celebre rivista (in uscita nelle edicole giapponesi il 16 febbraio) hanno premiato il gioco Square Enix con un voto molto vicino al Perfect Score.

Il numero 1785 di Famitsu contiene tra le altre anche la recensione di Theatrhythm Final Bar Line per PlayStation 4 e Nintendo Switch, premiato con un voto di 35/40, risultato di tre "9" e un "8" (9/9/9/8), accoglienza dunque più che buona per il nuovo spin-off musicale di Final Fantasy che include oltre 350 canzoni (avete letto bene) tratte dalla celebre saga.

Meno entusiasmanti i voti delle altre recensioni di questo numero, con Oita Beppu Mystery Guide The Warped Bamboo che si porta a casa un discreto 31/40 (7/8/8/8) mentre Tortuga A Pirate's Tale non va oltre un tiepido 27/40 (7/6/7/7).

Theatrhythm Final Bar Line esce il 16 febbraio in Europa, l'accoglienza da parte della stampa occidentale sembra ugualmente positiva, la versione PS4 ha un Metascore di 92/100 mentre l'edizione Switch si ferma a 86/100 ma queste valutazioni sono destinate a cambiare (in meglio o in peggio) con l'arrivo di ulteriori recensioni nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni.