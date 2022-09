Theatrhythm Final Bar Line: svelata l'avventura musicale con 385 brani di Final Fantasy

Tra i tanti annunci del Nintendo Direct di settembre troviamo anche Theatrhythm Final Bar Line, il nuovo capitolo dell'originale spin-off in salsa musicale della serie di Final Fantasy.

Il nuovo titolo sviluppato e prodotto da Square Enix propone un totale di 385 brani provenienti dalle colonne sonore di tutti i capitoli della saga di Final Fantasy, ciascuno con delle sfide da completare sia da soli che in compagnia dei propri amici fino a un massimo di 4 utenti per partita.

All'interno di questa avventura musicale basata sulla soundtrack iconica di Final Fantasy ci sarà spazio per i brani di 46 videogiochi diversi, comprese le musiche più recenti dei capitoli da FF1 a FF15, i remake, gli spin-off e i vari CD delle colonne sonore. Ogni sfida richiede un tempismo perfetto nell'esecuzione delle azioni a ritmo di musica, con tre tipologie di abilità da evolvere in quattro diversi livelli di difficoltà.

Ci sarà anche spazio per delle sfrenate Multi-Battaglie Online, con sfide a tempo che metteranno a dura prova gli appassionati con l'ausilio delle abilità Raffica da sbloccare per ribaltare la situazione e vincere le partite scegliendo tra un totale di 104 personaggi.

Il lancio di Theatrhythm Final Bar Line è previsto per il 16 febbraio del 2023 in esclusiva su Nintendo Switch. In calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini ingame e il video di presentazione mostrato da Square Enix in coincidenza dell'ultimo Nintendo Direct.