theHunter Call of the Wild 2019 Edition annunciato con un trailer

Avalanche Studios e THQ Nordic hanno annunciato nella giornata di oggi theHunter Call of the Wild 2019 Edition. La re-release del gioco garantirà ai suoi acquirenti la possiblità di fruire del titolo base nonché di tutte le espansioni e gli aggiornamenti pubblicati ad oggi.

L'edizione completa del gioco è stata presentata da THQ Nordic con un apposito trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Tra i contenuti inclusi della 2019 Edition del titolo, troviamo anche il più recente Vurhonga Savanna DLC pack che porterà i cacciatori ad esplorare le regioni della Savana. Questa la descrizione fornite da publisher e sviluppatore:

"Gli appassionati Cacciatori digitali sparsi per il mondo hano portato a casa il loro premio, sin da quando theHunter Call of the Wild è stato rilasciato nel 2017. Attraverso gli idilliaci terrenti rurali di Hirschfelden, il Layton Lake District e il gelido Medved-Taiga National Park in Siberia, i cacciatori hanno dato prova delle loro abilità. Ma presto, sarà tempo di affrontare una nuova sfida con i più grandi e pericolosi animali, nelle ampie e selvagge terre della Savana in Africa!".

theHunter Call of the Wild 2019 Edition uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 16 ottobre. In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio della nuova versione del gioco.